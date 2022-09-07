中秋連假國5估8日上午出現車潮 可能塞到深夜

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高公局7日說，中秋連假宜花東的訂房率高達5成，預估國5將出現旅遊車潮，預計8日上午9時起就會有車多壅塞狀況，甚至可能塞到隔天（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北7日電）高公局今天說，中秋連假宜花東的訂房率高達5成，預估國5將出現旅遊車潮，預計8日上午9時起就會有車多壅塞狀況，甚至可能塞到隔天、9日凌晨0時才會紓解。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據觀光局公布資料，中秋連假期間宜花東地區訂房率達5成，預估國5將有旅遊車潮，建請搭乘公共運輸前往，若自行開車民眾亦請多加利用高公局每日國道路況預報資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局說，根據歷次中秋節連假交通特性，透過大數據分析，預測中秋節連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，彙整每天國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

以國道5號為例，國5南向南港系統至頭城路段，中秋節連假前一天（9月8日）上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至隔天凌晨0時，連假首日（9月9日）上午5時起將出現車多至下午4時才會紓解，高公局建議國5南向用路人，於連假首日上午5時前或下午5時後出發，若必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

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高公局指出，目前國道3號古坑、東山、關廟服務區正由新經營廠商進行投資計畫的裝修工程，但戶外仍設有臨時賣場，提供便利商店、熱熟食、輕食餐飲、伴手禮及ETC櫃位等服務，而公共服務的公廁、停車場、服務台、哺集乳室等，各服務區也維持高品質服務水準，以應中秋連假的用路人潮。

另外，因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，請民眾多加留意改道。（編輯：陳政偉）1110907