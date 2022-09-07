中秋連假 基金2路和3路萬里往基隆彈性調撥車道

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市警察局將在中秋連假3天，針對假日較易壅塞的台2線基金公路，續辦基金2路和3路萬里往基隆方向彈性調撥車道，請用路人留意及配合。

基隆市警察局交通隊今天表示，國內防疫政策逐漸放寬，7月以來各地人、車流明顯增加，而北海岸一直是熱門觀光景點，每逢假日極易造成濱海及基金公路塞車，因此規劃中秋連假再次實施基金2路和3路調撥車道，屆時將視交通量及車輛流速機動實施，提醒行駛調撥車道務必開啟大燈，並遵守現場警察及義交指揮，以維行車安全與順暢。

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此外，市警局已提前訂定交通疏導計畫，針對基隆市區東岸商場、廟口夜市及各風景區如外木山、和平島、潮境公園等周邊道路，將派遣員警及義交加強交通觀測和疏導。

交通隊呼籲，民眾開車返鄉或外出旅遊前，務必養足精神並做好車況檢查，避免發生意外事故，出發前可先妥善規劃路線，避開壅塞路段、時段或提前改道行駛，如遇車多壅塞也請多點耐心，遵守交通管制措施並配合員警指揮疏導循序行進。（編輯：李錫璋）1110907