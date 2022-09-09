颱風梅花漸增強預測路徑分歧 對台影響待觀察

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中央氣象局9日觀測輕度颱風梅花強度逐漸增強，但後續路徑及對台灣的影響不確定。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中央氣象局今天最新觀測，輕度颱風梅花強度逐漸增強，但後續路徑及對台灣的影響不確定，仍需再觀察。

根據氣象局最新觀測資料，今年第12號輕度颱風梅花，清晨2時位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，向西北的方向前進。

氣象局預估，梅花將於琉球群島附近轉北，過程中強度也逐漸增強，但後續路徑存在不確定性，對台灣天氣的影響程度仍有變化。氣象局將密切注意梅花的動向。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新歐洲及美國的模式都顯示，梅花模擬路徑大致朝西北前進，由於大氣環境複雜，在台灣東部海面滯留打轉後、再轉北或西北，路徑非常分歧。

吳德榮認為，氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，梅花將持續增強至中度以上；向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，目前預報資料的「不確定性」而言，尚無法完全排除對台灣的威脅。（編輯：郭諭儒）1110909