颱風梅花將生成 吳德榮：對台灣威脅不大但有不確定性

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氣象專家吳德榮8日說，依目前預報路徑來看，將生成的颱風梅花對台灣影響不大，但仍有不確定性。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天說，預計今天會增強成颱的準颱風梅花，依照目前預報路徑來看，對台灣影響不大，但仍有不確定性，要持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，今天將發展成第12號颱風「梅花」，將持續增強至中度以上，路徑上預測向西北往琉球附近、再轉北，70%中心移入的機率範圍很大，與系集模式分歧的模擬路徑有相似結論，以目前預報路徑，「梅花」對台灣威脅不大，但有「不確定性」，應持續觀察。

不過吳德榮指出，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，由於大氣環境複雜，50次的模擬路徑，雖然大致朝西北前進、再轉北，但相當分歧。

今天天氣方面，吳德榮表示，今天水氣減少，各地大多晴時多雲；午後南部及嘉義、南投有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，明天各地大多晴時多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫降雨，中秋節各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，11日各地晴時多雲，北海岸、北部山區轉有局部短暫雨，9日到11日白天氣溫約攝氏33至35度，夜涼如水，日夜溫差稍大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，12、13日颱風外圍、東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴，14日北部、東北部及花東有局部短暫雨。（編輯：陳仁華）1110908