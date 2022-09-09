更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業
生活

日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風梅花可能增強為中颱 海上警報最快11日發布
首頁 / 生活

台鐵故障計軸器15年壽命剛過半 王國材要求增備援

2022/9/9 12:05（9/9 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部長王國材（左2）9日上午前往台北車站視察中秋連假台鐵疏運情形，圖為王國材查看台鐵班次動態資訊。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
交通部長王國材（左2）9日上午前往台北車站視察中秋連假台鐵疏運情形，圖為王國材查看台鐵班次動態資訊。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵彰化路段昨天上午發生計軸器出問題，造成號誌故障，列車延誤。交通部長王國材今天到台鐵了解狀況，異常的計軸器壽命15年，目前使用約8年，王國材對無備援感到訝異。

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，昨天上午7時20分發生故障，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時看到柵欄升起又放下不敢通行，列車嚴重誤點。

王國材今天上午到台鐵了解處理情形，他說出問題的計器西門子第一代的系統，比較老舊，台鐵整晚都在搶修，目前做最後調整，預計中午前修復，在中秋節連假前夕及第一天，影響旅客搭車，他向旅客致歉。

台鐵電務處長周祖德說明，故障的計軸器壽命有15年，目前已使用8年，但纜線8年就要做一次精密檢查，現在剛好到時間。

王國材對台鐵故障的計軸器竟無備援感到不可思議，已指示台鐵，不但要更新設施，也要增加備援設備，並做好維養。

王國材說，彰化路段號誌故障，昨天已影響近4萬名旅客，平均延誤20至40分鐘，現在已改為人工操控平交道升降，延誤時間有縮短，但因通過的列車須慢行，仍延誤約為20至30分鐘。

周祖德說，昨晚漏夜搶修後，計軸器曾一度恢復正常運作，但當更多列車通過時，又出現問題，經過檢視，主要問題在核心系統，將由西門子更換電腦卡板，希望中午前能完成。

台鐵上午發布新聞稿，中午前員林至花壇南下及北上列車都會有延誤，彰化以北、東部幹線、南迴線始發列車不受影響。（編輯：管中維）1110909

中秋連假首日，交通部長王國材（前左）9日上午前往台北車站視察台鐵疏運情形。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
中秋連假首日，交通部長王國材（前左）9日上午前往台北車站視察台鐵疏運情形。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
交通部長王國材（右）9日上午前往台北車站視察中秋連假台鐵疏運情形，並回應媒體提問。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
交通部長王國材（右）9日上午前往台北車站視察中秋連假台鐵疏運情形，並回應媒體提問。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族