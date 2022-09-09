台鐵故障號誌仍在搶修 中午前員林至花壇列車延誤

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台鐵彰化員林到花壇號誌故障，8日至收班共影響127列列車、約3萬9300名旅客。圖為台鐵一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵彰化路段平交道號誌昨天發生故障，今天仍在搶修，預估中午12時修復，中午前員林至花壇列車都會延誤，估計延誤約20至30分鐘。

台鐵彰化大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，昨天上午7時20分發生故障，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時看到柵欄升起又放下不敢通行，列車嚴重誤點。

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台鐵今天上午發布新聞稿，昨晚漏夜搶修並更換纜線後，目前尚未修復，正辦理現場計軸器調校及更換設定，預定中午12時完成，中午前員林至花壇南下及北上列車都會有延誤，目前以通信式方式維持雙線運行，估計列車約延誤20至30分鐘，彰化以北、東部幹線、南迴線始發列車不受影響。

台鐵表示，彰化路段號誌障事件，至昨晚收班共影響127列列車、約3萬9300名旅客，造成旅客不便，台鐵致歉。（編輯：郭諭儒）1110909