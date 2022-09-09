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中秋連假首日 國道南下路段上午多處塞

2022/9/9 09:50（9/9 10:32 更新）
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國道9日出現返鄉及出遊車潮，北部局部路段路況呈現紫爆，車速不到20公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
國道9日出現返鄉及出遊車潮，北部局部路段路況呈現紫爆，車速不到20公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天中秋節連續假期第一天，因天氣晴朗，國道出現返鄉及出遊車潮，北部及中部南下路段上午出現塞車，北部局部路段路況呈現紫爆，車速不到20公里。

根據高速公路上午9時30分路況資訊，國1桃園到新竹、國3三峽到新竹，都出現嚴重塞車，車速都在40公里以下；其中，國1楊梅、湖口及新竹，國3鶯歌的車速不到20公里，即時路況顯示紫爆。

另國1南屯、彰化、員林及國3和美、快官、中興等局部南下路段，車速也在40公里以下；國5南下清晨5時多就塞車，上午9時30分的路況資訊，南港至石碇車速只有33公里。

高公局發布新聞稿，國5往宜蘭車潮從昨天上午10時開始湧現，至今天凌晨2時才紓解。

高公局今天的國道疏導措施包括：0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局研判，今天上午易壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城。

另外，高公局說明，今天清晨因機房電力異常造成部分網路設備跳脫，影響高公局網頁及1968App對外服務，上午7時已恢復正常。（編輯：郭諭儒）1110909

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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