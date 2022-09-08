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中秋連假前夕車潮 國道多處路段壅塞估至深夜

2022/9/8 17:30（9/8 17:47 更新）
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8日下午5時左右的國道即時路況顯示，多處路段已經車多壅塞，時速不到40公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
8日下午5時左右的國道即時路況顯示，多處路段已經車多壅塞，時速不到40公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）明天起3天中秋節連續假期，今天下午5時左右的國道即時路況顯示，多處路段已經車多壅塞，時速不到40公里，交通部高速公路局預估明天國道有6大地雷路段，提醒出遊民眾注意。

中秋節連續假期從9月9日起至9月11日，今天下午國道車多，截至下午5時，車多壅塞路段包含：國1湖口到湖口服務區、竹北-新竹、雲林系統-大林、台南系統-永康、仁德系統-仁德服務區；國5頭城-坪林交控等路段，時速都不到40公里。

高公局說，預計國1楊梅-新竹、國3土城-關西路段晚間6時起會陸續出現車潮，要到晚間10時後才會紓解，國5預計要到明天凌晨0時才會紓解。

高公局表示，明天是中秋連續假期第1天，預估國道全天雙向交通量為117百萬車公里。

高公局預估，明天國道車多壅塞包含國１楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城。

高公局指出，西部國道預計明天上午7時陸續出現車潮，要到下午3時才會紓解。國5方面則是明天凌晨5時就會出現車潮，要到下午4時才會紓解。（編輯：陳清芳）1110908

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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