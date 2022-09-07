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雪隧中秋試辦色彩燈光惹議 七彩模式暫緩

2022/9/7 18:04
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（中央社記者余曉涵台北7日電）高公局預計中秋連假在雪隧試辦10種模式的情境燈光色彩。不過，高公局今天說，由於七彩模式遭質疑恐引發癲癇，因此暫緩試辦，單色模式則是照常試辦。

為了改善雪山隧道內照明環境，讓用路人行車時不無聊，交通部高公局將在中秋節期間在雪隧內試辦情境燈光色彩，共有10種模式，可降低駕駛焦躁跟疲倦感，有助提升行車安全。

根據高公局規劃，色彩模式包含春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式外，四季顏色燈光還有動態模式，再加上1種白光模式，希望可以讓駕駛有追光的感覺，並提升駕駛的行車速度。

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不過消息曝光後引發民眾熱議，不少民眾跟團體都向高公局反應七彩模式可以能有引發癲癇的疑慮，對此，交通部高公局北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍證實，由於外界有疑慮因此七彩模式的部分會暫停試辦。

藍如萍指出，單色模式不論是動態或靜態模式都沒有相關疑慮，因此這部分還是會在中秋連假試辦，而七彩模式部分再尚未釐清前都會暫緩，會再跟專業人士、學者還有醫師等討論是否合適。（編輯：陳政偉）1110907

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