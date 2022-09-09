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屏東水底寮9小時湧逾萬車次 調撥車道疏導

2022/9/9 09:36（9/9 10:01 更新）
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中秋連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，9日車流量累計至上午9時突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許，執行台1線436.5公里至443公里處調撥北上內側車道供南下車輛使用，車流順暢。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月9日
中秋連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，9日車流量累計至上午9時突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許，執行台1線436.5公里至443公里處調撥北上內側車道供南下車輛使用，車流順暢。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）中秋連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮五岔路口，車流量今天累計至上午9時，突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許調撥北上車道供南下車輛使用。

墾丁呂姓旅宿業者告訴中央社記者，連假前2天訂房率9成，遊客訂房比往年踴躍，加上目前恆春半島好天氣，研判會有更多出遊人潮。

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屏東水底寮五岔路口匯集台1線、台17線車流，要往返墾丁、台東觀光必經之路，今天中秋連假首日，每小時車流量突破2600輛次，車流量今天累計至上午9時，突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許，進行台1線436.5公里至443公里處調撥北上內側車道供南下車輛使用，車流順暢。

屏東枋寮分局第四組長謝漢忠指出，因應中秋連假車潮並有效疏導大量湧入車流量，台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌，同時祭出調撥車道、車輛分流、分隔島缺口封閉禁止車輛穿越及迴轉、汽機車分道「實體分隔交通錐」4大管制措施。（編輯：郭諭儒）1110909

謝漢忠
屏警因應北返車潮分流與調撥 台1線順暢 紓解往墾丁台東車潮 警方調撥車道9公里因應
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