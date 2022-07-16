紓解往墾丁台東車潮 警方調撥車道9公里因應

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往返墾丁、台東必經的屏東水底寮五岔路口16日上午南下車流增加，屏東枋寮警方調撥9公里北上車道因應。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）暑假週末假日車流多，往返墾丁、台東必經的屏東水底寮五岔路口，今天上午南下車流增加，屏東枋寮警方於8時26分調撥9公里北上車道因應。

依據屏東縣政府交通流量表，屏東水底寮五岔路口，通往墾丁、台東的車流量累積至今天上午9時，已有近8000輛次；上午8時的時車流量更達2251輛次。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏告訴中央社記者，7月暑假週末，墾丁地區平均訂房達9成；屏東縣政府警察局枋寮分局今天發布訊息指出，南下車流增加，在8時26分，開始調撥台1線北上內側車道436.5至445.5公里處供南下車輛使用。

枋寮分局交通組長謝漢忠說，上週單日車流突破3萬輛次，相當於以往228連假及清明連假車潮，預計今天南下車流會出現在上午10時至12時，除調撥車道因應，也會進行重要路口燈控長綠，紓解車流。

謝漢忠表示，預估17日北返車潮高峰會出現在下午1時至晚上9時，民眾可以避開車流高峰，也將視車流數據採取調撥車道或分流措施。（編輯：張芷瑄）1110716