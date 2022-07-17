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屏警因應北返車潮分流與調撥 台1線順暢

2022/7/17 18:47
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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）疫情趨緩，全台景點湧入觀光人潮，屏東警方因應北返車潮，分別進行分流措施與調撥車道，今天下午台1線車流順暢。

因應暑假旅遊旺季到來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全台景點都出現旅遊人潮，上週民眾前往墾丁及台東的旅遊熱潮湧現，因龐大北返車流導致台1線發生壅塞情形，引發民怨，甚至連新任的警政署長黃明昭也特別南下會勘。

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依據屏東縣政府交通流量表，往返墾丁、台東必經的屏東水底寮五岔路口，16日有逾3萬輛次，與上週差不多；17日北返車潮累積計下午5時，已經有1萬7000輛次，預估北返車潮高峰會持續到晚間。

屏東縣政府警察局枋寮分局交通組長謝漢忠告訴中央社記者，台1線北返車流在下午4時至5時的每小時車流量高達2753輛次，在中午12時22分進行台1線永翔分流；下午2時，開始實施北上調撥車道措施，提前進行交通疏導因應下，雖然北返車流大，行車秩序依然良好順暢。（編輯：李錫璋）1110717

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