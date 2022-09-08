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彰化大村鄉平交道故障 台鐵部分列車延誤逾40分鐘

2022/9/8 20:44（9/8 20:56 更新）
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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化大村鄉中正西路及慶安路平交道故障，一整天都無法修復，有的列車延誤40分鐘以上，影響旅客約2萬名，員林火車站站務人員忙著引導民眾搭火車或轉搭客運。

彰化大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，今天上午發生故障情形，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時看到柵欄升起又放下不敢通行，住在平交道附近的民眾則說，平交道號誌已連續3天出狀況，一直沒有修復。

台鐵晚上也發布新聞指出，西部幹線長途列車受影響有誤點情形。東部幹線由新竹、樹林始發長途列車未受影響，截至今晚6時為止，有近2萬名旅客受影響。

台鐵指出，經現場同仁逐段測試結果，確認列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車，預定今晚辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺佈放1條新通信電纜切換後即可修復。

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台鐵雖派出人員前往中正西路、慶安路的平交道進行維修，但一整天都無法修復，台鐵人員以及彰化縣警察局員林分局員警則在平交道管制交通，禁止人車通行，同時引導汽機車改道行駛。

員林火車站站務人員接受中央社記者電訪時說，受到平交道故障影響，有的列車延誤40分鐘以上，站務人員在車站擺放告示牌向民眾說明列車延誤的時間及原因，同時引導民眾進月台搭車或轉搭客運。（編輯：謝雅竹）1110908

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