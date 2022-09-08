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台鐵員林到花壇號誌故障 列車延誤影響近2萬人 預計深夜恢復

2022/9/8 20:02（9/8 20:16 更新）
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台鐵彰化員林到花壇號誌故障，台鐵局8日晚間表示，至下午6時，1萬9450名旅客受影響。圖為台鐵一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）
台鐵彰化員林到花壇號誌故障，台鐵局8日晚間表示，至下午6時，1萬9450名旅客受影響。圖為台鐵一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵彰化員林到花壇號誌故障，台鐵局今天晚間表示，經測試發現是計軸通信電纜受干擾，至下午6時，有67列次誤點，延誤2224分、1萬9450名旅客受影響，預計今晚斷電封鎖後換新。根據台鐵官網，預計晚間11時59分恢復正常通車。

中秋連假前夕，台鐵員林到花壇間號誌故障，導致列車延誤，台鐵局今天晚間發布說明表示，經現場同仁逐段測試結果發現，故障原因是列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。

台鐵局說，預定今晚辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺布放一條新通信電纜，切換後即可修復。

台鐵局指出，未修復前人員持續於現場觀察維持行車安全（含受影響的平交道），有狀況時立即辦理應變處理。

台鐵局表示，目前西部幹線長途列車受影響有誤點情形，東部幹線由新竹、樹林始發長途列車未受影響，截至晚間6時，有67列次受影響，延誤2224分、19450名旅客受影響。（編輯：陳政偉）1110908

台鐵彰化員林到花壇號誌故障，根據台鐵官網，預計晚間11時59分恢復正常通車。（圖取自台鐵官方網頁railway.gov.tw）
台鐵彰化員林到花壇號誌故障，根據台鐵官網，預計晚間11時59分恢復正常通車。（圖取自台鐵官方網頁railway.gov.tw）
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