中秋連假省道以觀光旅遊為主 6路段易塞時間出爐

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（中央社記者余曉涵台北8日電）中秋連假從明天展開，公路總局今天說，預估這次連假以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，像是台9線蘇花路廊、南迴公路等路段較容易塞車。

中秋節連續假期從9月9日起至9月11日，交通部公路總局今天發布新聞稿表示，預估這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾事先查詢路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局指出，預估9月8日下午至9月9日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計9月10日下午起至9月11日全天。

省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段包含台9線蘇花路廊南向9月9日早上6時到下午4時、北向9月10日下午4時到晚間8時、9月11日早上9時到晚間9時；台9線南迴公路往台東9月9日早上10時到中午12時、往屏東9月11日下午3時到晚間7時；台1線水底寮至楓港路段南向9月9日早上10時到中午12時、北向9月11日下午3時到晚間7時。

台61線鳳鼻至香山路段南向9月8日下午5時到晚間7時、9月9日早上9時到下午1時、北向9月10日下午4時到晚間9時、9月11日下午5時到晚間8時；台61線竹南路段南向9月9日早上9時到中午12時、北向9月10日下午3時到晚間9時、9月11日下午3時到晚間9時；台61線中彰大橋路段南向9月9日早上9時到下午2時、北向9月10日下午4時到晚間7時。

公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局已規劃於重點路段實施交通疏導措施，像是台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）。

台9線南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於9月10到11日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。

屏鵝公路（台1線、台26線） 部分，種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。

另外，公路總局為鼓勵搭乘公共運輸，推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘49條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

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前往東部區域民眾推出專案優惠，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局也積極協調各客運業者調整運能，總計提供2.6萬班次及91萬座位數，各業者陸續於8月18日起開始販售預售票，截至8月31日全線國道客運總計已售出4.3萬張預售票，佔可售張數22.8%，其中西部計4萬張，佔28.2%；東部3000張，占6.6%。（編輯：陳政偉）1110908