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台鐵號誌故障影響逾5.8萬人 搶修後仍不穩定原因還在查

2022/9/10 08:14（9/10 08:27 更新）
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台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午出現故障，造成列車延誤，2度修復後，9日深夜跨10日凌晨再度搶修，到上午仍不穩定；圖為台北車站9日搭乘台鐵列車返鄉與出遊民眾。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午出現故障，造成列車延誤，2度修復後，9日深夜跨10日凌晨再度搶修，到上午仍不穩定；圖為台北車站9日搭乘台鐵列車返鄉與出遊民眾。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午出現故障，造成列車延誤，2度修復後，昨天深夜跨今天凌晨再度搶修，到今天上午仍不穩定，至於真正故障原因，台鐵還在查。

台鐵上午發布新聞稿，花壇-員林間號誌故障，經9日跨10日漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，現正逐一檢測查明原因改善，耽誤旅客時間與行程，台鐵致歉。

台鐵花壇-員林間號誌8日上午7時20分故障，主要是計軸器有異常，改以人工通信方式行車，列車通過須慢行，平均延誤20至30分鐘，昨天近中午12時全面修復，下午1時22分又故障，下午近5時再修復，深夜又因系統不穩定再搶修。

台鐵已更換過故障號誌的纜線，昨天也請原廠技師到現場更換計軸器核心系統的電腦卡板，至於計軸器異常造成號誌故障的真正原因，目前還是無法確定，台鐵正逐一檢測查明中。

台鐵統計，從8日上午至9日列車收班，已影響259列次、約5萬8500名旅客。

台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限1日。（編輯：郭諭儒）1110910

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口平交道8日上午出現故障情形，員警獲報派員協助在平交道管制交通，員林火車站站務人員則忙著調度列車，引導旅客轉搭火車或轉搭客運。（民眾提供）
彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口平交道8日上午出現故障情形，員警獲報派員協助在平交道管制交通，員林火車站站務人員則忙著調度列車，引導旅客轉搭火車或轉搭客運。（民眾提供）
交通部長王國材（左2）9日上午前往台北車站視察中秋連假台鐵疏運情形，圖為王國材查看台鐵班次動態資訊。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
交通部長王國材（左2）9日上午前往台北車站視察中秋連假台鐵疏運情形，圖為王國材查看台鐵班次動態資訊。中央社記者吳家昇攝 111年9月9日
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