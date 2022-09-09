中秋連假第2天國道14路段車多 國5北向估塞到深夜12時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北9日電）明天是中秋連假第2天，有出遊及北返車潮，高速公路局預估14個路段易塞車，包含國道5號南向上午6時至下午3時的南港系統至頭城，北向上午11時至深夜12時宜蘭至坪林等時段。

高公局今天表示，預估明天國道交通量為108百萬車公里，比今天117百萬車公里略少，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預估明天有14個易塞車路段、時段，包含國道1號南向上午8時至中午12時、楊梅至新竹，上午10時至中午12時、彰化系統至埔鹽系統；北向上午10時至中午12時、圓山至大華系統，下午4時至晚間9時、苗栗至湖口，下午2時至晚間8時，西螺至埔鹽系統。

還有國道3號南向上午9時至中午12時、土城至關西，上午10時至中午12時，快官至霧峰；北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興，都是下午4時至晚間8時。

以及國道5號南向上午6時至下午3時、南港系統至頭城；北向上午11時至深夜12時、宜蘭至坪林；國道6號西向下午4時至晚間7時、舊正至霧峰系統。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局預估，明天國5易壅塞時段，北向行車間約平日7倍，南向約平日5倍，其他國道路段易壅塞時段，行車時間約平日3到4倍。

高公局明天實施多項國道管制措施，下午2時至晚間9時，國5頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北向入口高乘載；凌晨0時至中午12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、上午7時至晚間7時封閉國1虎尾北向入口、上午7時至深夜12時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；收費部分採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費；另將開放路肩、匝道儀控。（編輯：陳政偉）1110909