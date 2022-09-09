中秋連假第2天國道14路段車多 國5北向估塞到深夜12時
2022/9/9 18:44（9/9 19:07 更新）
中秋連假首日，國道多處出現返鄉出遊車潮，國道5號坪林行控中心交流道口、國中街上午一度塞車，車子大排長龍，準備上交流道。中央社記者鄭清元攝 111年9月9日
（中央社記者汪淑芬台北9日電）明天是中秋連假第2天，有出遊及北返車潮，高速公路局預估14個路段易塞車，包含國道5號南向上午6時至下午3時的南港系統至頭城，北向上午11時至深夜12時宜蘭至坪林等時段。
高公局今天表示，預估明天國道交通量為108百萬車公里，比今天117百萬車公里略少，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局預估明天有14個易塞車路段、時段，包含國道1號南向上午8時至中午12時、楊梅至新竹，上午10時至中午12時、彰化系統至埔鹽系統；北向上午10時至中午12時、圓山至大華系統，下午4時至晚間9時、苗栗至湖口，下午2時至晚間8時，西螺至埔鹽系統。
還有國道3號南向上午9時至中午12時、土城至關西，上午10時至中午12時，快官至霧峰；北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興，都是下午4時至晚間8時。
以及國道5號南向上午6時至下午3時、南港系統至頭城；北向上午11時至深夜12時、宜蘭至坪林；國道6號西向下午4時至晚間7時、舊正至霧峰系統。
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高公局預估，明天國5易壅塞時段，北向行車間約平日7倍，南向約平日5倍，其他國道路段易壅塞時段，行車時間約平日3到4倍。
高公局明天實施多項國道管制措施，下午2時至晚間9時，國5頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北向入口高乘載；凌晨0時至中午12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、上午7時至晚間7時封閉國1虎尾北向入口、上午7時至深夜12時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；收費部分採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費；另將開放路肩、匝道儀控。（編輯：陳政偉）1110909
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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