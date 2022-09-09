中秋連假首日國道多處塞 車流量回到疫情前水準

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中秋連假第一天，國道多處出現返鄉出遊車潮，國道5號在9日午後也開始湧入車流，雪山隧道往宜蘭段出現長長車龍，北返車道不見車流。中央社記者鄭清元攝 111年9月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天是中秋節連續假期第1天，國道上午南下路段多處塞車，高公局統計，上午車流量已回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

高公局統計，至上午11時，國道全線交通量為44.4百萬車公里，比108年中秋節連假第1天44百萬車公里略多一些，已回到疫情前水準。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、埔鹽系統至員林；國3南向三鶯至高原、和美-彰化系統、烏日至霧峰系統、田寮至燕巢系統。

另今天國道部分路段塞車也與事故有關，高公局說，上午9時38分於國3南向彰化路段，發生3輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於10時6分排除，造成後方車流回堵8公里；10時39分於國3南向中寮隧道口上游，發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於10時52分排除，造成後方車流回堵5公里。

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另上午11時12分於國1南向新竹湖口路段，發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時33分排除，造成後方車流回堵3公里；11時51分於國1北向岡山路段，發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於中午12時2分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局預判下午重點壅塞路段為，國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城。（編輯：方沛清）1110909