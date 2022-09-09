颱風梅花可能增強為中颱 海上警報最快11日發布

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氣象局9日表示，颱風梅花有增強為中度颱風的趨勢，發布海上警報機率高。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中央氣象局今天表示，輕度颱風梅花未來有增強為中度颱風的趨勢，發布海上警報機率高，可能是11日或12日。

氣象局最新預報，第12號輕度颱風梅花，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方1010公里海面上，未來有增強為中度颱風的趨勢，今明兩天會以較快的速度向西北前進，11日開始導引氣流減弱，移速將逐漸放慢，預計下週會在台灣東部外海停留一段時間，後續動向不確定性大。

氣象局預報中心預報員張承傳接受媒體訪問說，發布梅花海上颱風警報機率大，時間大約在11日或12日，至於是否會發布陸上警報，還要再觀察。

張承傳說，預測梅花的外圍環流可能為東半部、東北部及北海岸帶來大雨。（編輯：管中維）1110909

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）