彰化蛋黃酥名店開放門市販售 有人凌晨就來排隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化市不二坊糕餅店今天、明天開放門市販售蛋黃酥，有民眾凌晨就來排隊，到上午已約200、300人等候，業者管理秩序，轄區警方也機動巡邏疏導，未如往年嚴重影響周邊交通。

位於彰化市中正路的「不二坊」糕餅店每逢中秋節就成為排隊名店，營業時間未到，清晨就有民眾或代購業者排隊等候買蛋黃酥，店家日前公告指出，由於中秋節訂單已滿，不再接受訂購，9月8日前「門市暫停販售」，僅預訂成功者可依照預訂時間至門市取貨。

業者今天、明天開放門市販售，由於是中秋節前最後搶購機會，今天凌晨就有民眾來等候，大家自備椅子、板凳沿路邊排隊形成人龍，秩序還算良好。家住花壇鄉、拔得頭籌的男子向媒體表示，由於拜拜需要及小孩子愛吃，所以半夜就來排隊買蛋黃酥，不覺得很累。

彰化縣警察局彰化分局長王國峯一早騎警用機車親率員警四處視察彰化市交通狀況。他接受中央社記者訪問表示，不二坊旁巷道上午約有200、300人排隊，交通秩序大致良好，業者有派員工管理排隊人潮，轄區民生路派出所也會機動派員警疏導交通、維持秩序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王國峯提醒，連假出遊及返鄉人潮多，市區爌肉飯、肉圓名店周邊近午將有較多車潮，呼籲民眾停妥車輛再走路到店家，勿隨意停車；另外，彰化交流道周邊平面道路也將出現較多車流，加上今天有不少參選人成立競選總部，請用路人耐心依循員警指揮。

不二坊雖是中秋節排隊名店，但也有網友認為：「多吃覺得膩」、「代購應該不少」；另外，除排隊人潮堵塞交通，也曾有消費者不滿店家而趁半夜潑漆、掛喪燈，近日警方還破獲假冒的不二坊蛋黃酥，新聞話題不斷。（編輯：郭諭儒）1110909