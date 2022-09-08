更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清冠二號臨床療效出爐 可降74%死亡率對BA.4、BA.5效果顯著
首頁 / 社會

彰化男被盤查搜出開山刀 拿安全帽攻擊員警遭制伏

2022/9/8 12:04（9/8 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化分局中正派出所2名員警7日晚上執行巡邏勤務時，發現陳男騎機車未戴口罩上前盤查，在機車找到開山刀等物品，陳男竟拿安全帽攻擊員警，遭優勢警力制伏。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月8日
彰化分局中正派出所2名員警7日晚上執行巡邏勤務時，發現陳男騎機車未戴口罩上前盤查，在機車找到開山刀等物品，陳男竟拿安全帽攻擊員警，遭優勢警力制伏。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰縣警局2名員警昨晚在彰化市巡邏時，發現陳男騎機車未戴口罩上前盤查，在機車找到開山刀等物品，員警欲將陳男帶回派出所，陳男竟拿安全帽攻擊員警，8名支援警力到場制伏陳男。

彰化分局長王國峯今天接受媒體聯訪表示，彰化分局中正派出所2員警昨晚執行巡邏勤務時，發現陳男騎機車未戴口罩，上前盤查，在陳男機車置物箱找到開山刀、西瓜刀及電擊棒等物品，又在陳男的隨身包包找到手指虎1只。

警方指出，員警認為陳男有異狀，要將人帶回派出所時，陳男突情緒失控，不僅對員警罵三字經，還拿安全帽攻擊2人，員警呼叫線上警力支援，8名員警到場後聯手制伏陳男。

警方表示，陳男行為已涉犯妨害公務罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，至於陳男攜帶西瓜刀等刀械的原因，仍在調查中。（編輯：陳仁華）1110908

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族