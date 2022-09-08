彰化男被盤查搜出開山刀 拿安全帽攻擊員警遭制伏

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彰化分局中正派出所2名員警7日晚上執行巡邏勤務時，發現陳男騎機車未戴口罩上前盤查，在機車找到開山刀等物品，陳男竟拿安全帽攻擊員警，遭優勢警力制伏。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月8日

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰縣警局2名員警昨晚在彰化市巡邏時，發現陳男騎機車未戴口罩上前盤查，在機車找到開山刀等物品，員警欲將陳男帶回派出所，陳男竟拿安全帽攻擊員警，8名支援警力到場制伏陳男。

彰化分局長王國峯今天接受媒體聯訪表示，彰化分局中正派出所2員警昨晚執行巡邏勤務時，發現陳男騎機車未戴口罩，上前盤查，在陳男機車置物箱找到開山刀、西瓜刀及電擊棒等物品，又在陳男的隨身包包找到手指虎1只。

警方指出，員警認為陳男有異狀，要將人帶回派出所時，陳男突情緒失控，不僅對員警罵三字經，還拿安全帽攻擊2人，員警呼叫線上警力支援，8名員警到場後聯手制伏陳男。

警方表示，陳男行為已涉犯妨害公務罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，至於陳男攜帶西瓜刀等刀械的原因，仍在調查中。（編輯：陳仁華）1110908