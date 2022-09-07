監院彈劾祁文中等3人 交通部：全力推動台鐵改革

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（中央社記者余曉涵台北7日電）監察院今天因太魯閣號事故通過彈劾交通部次長祁文中等3人。交通部表示，將全力推動台鐵組織改革，也會請被彈劾者在懲戒法庭中詳加說明。

監察院今天指出，民國110年4月2日太魯閣號事故釀49死，交通部常次兼台鐵局前代理局長祁文中、台鐵局前局長張政源、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，違失情節重大，監察院通過彈劾。

交通部長王國材則回應，面對此一悲劇，政府已深刻檢討，在民眾期待下，全力推動台鐵組織與安全改革。

王國材指出，監察院對於事故過程仍有不清楚的地方，會請3名被彈劾者在懲戒法庭中詳加說明。

祁文中說，目前尚未看到監察院的公文，無法對外回應。

另外，太魯閣號的罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發布新聞稿說，心情相當五味雜陳，感謝監察委員願意做出彈劾並移送懲戒法院的決定，讓他們知道還是有人默默努力著讓台灣變得更好，對他們來說，正義雖然來得不夠即時，但終將緩緩地到來。

「太魯閣的眼淚」指出，太魯閣事故發生的種種因素，至少可以追溯至108年，如果有人能夠實事求是、謹慎勤勉地做好份內的工作，是不是家人就不會離開？

「太魯閣的眼淚」表示，希望不要再有下個悲劇，也唯有透過不斷地檢視每個環節，才可能真正地反省、改善。（編輯：張芷瑄）1110907