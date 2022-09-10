台鐵號誌故障 周邊居民受影響、乘客不滿要求改善

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）台鐵公告，受花壇站到員林站間號誌故障影響，北上與南下列車都有延誤；因平交道故障，阻斷車輛通行，路旁自助餐業者生意大受影響，還有旅客遇嚴重誤點，氣得要台鐵改善。

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口平交道發生故障，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時，看到柵欄升起又放下，不敢通行，列車也因此嚴重誤點，昨天近午修復後，下午又異常，之後再修復，昨天深夜到今天凌晨再搶修，系統直到今天上午仍不穩定。

實際來到大村鄉中正西路平交道，柵欄桿子一直呈放下狀態，警示燈號與聲響不斷，台鐵人員持續在鐵軌旁搶修設備，鐵路警察忙著管制通行，一直告知不斷駛來的汽機車改道，有外地人要來大村鄉找朋友，發現無法通過平交道，無奈表達不滿後，還是只能繞路。

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平交道旁福餐自助餐業者表示，約9月5日就看見設備故障冒煙，台鐵人員一直修不好，9月8日起設備故障情形更加嚴重，由於平交道柵欄幾乎無法升起，車輛無法通行，兩邊居民不能往來，導致來店客人大幅減少，那幾天她準備的飯菜滯銷，最後只能無奈丟棄。

中央社記者也到彰化火車站觀察，大廳擠滿旅客，時刻表顯示有區間車誤點85分鐘，還有北上開往七堵的自強號列車誤點61分鐘。一名女子今天上午從台中精武火車站搭區間車到彰化站，列車從精武站開到台中站後，停等約1小時，之後又在成功站停約15分鐘，讓她不滿大罵實在很糟糕。（編輯：郭諭儒）1110910