中秋連假收假日 國道留意9地雷路段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）今天是中秋連假收假日，根據國道即時路況顯示，上午8時國道全線大致正常，僅國5車多，但時速仍有50公里以上，不過高公局預估今天國道苗栗-湖口等9路段恐車多壅塞。

今天是中秋連假收假日，根據國道即時路況顯示，上午8時左右，國道全線大致正常，只有國道5號車流量較多，頭城-坪林交控的時速僅51公里，其他路段都保持在時速60公里以上。

高公局預估今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議西部國道南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局指出，預估今天國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括，上午7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口、上午7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：陳仁華）1110911