梅花外圍環流北部、東北部持續陣雨 沿海注意長浪

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中央氣象局表示，12日受颱風梅花及外圍環流影響，北部及東北部地區有較持續陣雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社台北12日電）中央氣象局表示，今天受颱風梅花及外圍環流影響，北部及東北部地區有較持續陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，其中北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

溫度方面，清晨各地低溫約攝氏24到25度，白天北部及東北部稍涼些，高溫約27、28度，其他地區仍有31至33度，早出晚歸須留意增添衣物避免著涼。

西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動請多加留意。

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第12號中度颱風梅花，今天清晨5時位於台北東南方310公里海面上，以每小時7公里向北方向前進，暴風圈已進入台灣東半近海，預計今天中午至下午通過石垣島，持續往北前進，今天至明天白天最接近台灣地區，請留意氣象局對此颱風最新預報。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1110912