颱風莫柏估24小時內生成 距台灣遙遠無影響

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中央氣象局11日發布熱帶低壓生成訊息，距離台灣東方海面約4000公里，未來24小時有機會升格為今年第13號颱風莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天發布熱帶低壓生成訊息，距離台灣東方海面約4000公里，未來24小時有機會升格為今年第13號颱風莫柏，估往北移動；因距離遠，不會與中颱梅花相互影響，也不影響台灣。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時在台灣東方約4000公里海面上生成熱帶性低氣壓，預計未來會先朝東北再轉北的方向移動，對台灣沒有影響。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，這個熱帶低壓不排除未來24小時有機會升格成為今年第13號颱風莫柏，13日之前大致上會在原地打轉，14日起往北，預估會維持輕度颱風強度；由於它與正在影響台灣的中颱梅花距離約有3、4000公里，因此兩者也不會有相互影響。

氣象局長鄭明典在臉書分享衛星雲圖，指出第12號颱風梅花，眼牆雲系完全環繞起來，但還不是很均勻，強度還不是很穩定。

不過，鄭明典提醒，看看台灣北部山區的對流，在地形舉升的加強下，對流相當旺盛，強對流區行車最好放慢一點車速。

曾昭誠解釋，目前梅花在北側的環流稍微較弱，不過梅花的核心仍然是在海面上，造成台灣降雨主因是外圍環流與地形的影響，因此雖然評估梅花未來仍有增強空間，但應該還是在中颱強度，主要降雨範圍仍會是在中部以北地區。（編輯：管中維）1110911