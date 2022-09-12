颱風梅花影響北台灣多雨 未來一週另有熱帶系統發展

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中颱梅花外圍環流影響，12日中部以北仍要防豪雨；13日梅花漸遠離，北台灣仍有明顯雨勢。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，中颱梅花外圍環流影響，今天中部以北仍要防豪雨；明天梅花漸遠離，北台灣仍有明顯雨勢，14日逐漸穩定；預估未來一週日本南方海面可能有熱帶系統生成，需持續觀察。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天上午11時的中心位置在北緯24.3度，東經124.3度，即在台北東南東方約290公里海面上，以每小時8公里速度，向北轉北北西進行。

氣象局指出，梅花的中心氣壓約950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其今天表示，中颱梅花今天到明天移動速度緩慢，目前通過日本石垣島，預計梅花明天中午位置約在台北東北東方，明晚加速往北轉西北西、逐漸接近中國華中沿岸。

劉宇其指出，梅花雖然沒有直接襲台，但外圍環流影響台灣，北部、東北部都出現大量降雨，昨天到今天上午11時，新北烏來累積雨量達371毫米。

氣象局持續發布豪雨特報，今天新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生，注意強瞬間大雨、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

劉宇其表示，今天在西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風；而北部、東半部及恆春半島可能有3公尺以上浪高，其中蘭嶼已觀測到3.9公尺浪高，西半部也出現2公尺左右浪高。

劉宇其說，預測梅花13日之後逐漸遠離，但各地天氣不穩定，北台灣降雨較明顯；14日梅花遠離，各地天氣轉為較穩定的狀態。

劉宇其提到，今天上午在日本東南方海面形成的輕颱莫柏，約在台灣東方4000公里左右的海面上，對台灣沒有影響；未來一週日本南方海面可能還是有熱帶系統形成，氣象局會進一步觀察。（編輯：李亨山）1110912