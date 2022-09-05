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颱風軒嵐諾逼近韓國 濟州全域發布颱風警報

2022/9/5 11:10
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（中央社首爾5日綜合外電報導）隨著今年第11號颱風軒嵐諾緩慢北上，韓國濟州氣象廳今天上午8時對濟州道陸地全境和濟州近海發布颱風警報。

綜合韓聯社和路透社報導，颱風軒嵐諾目前每小時19公里的速度往北移動，預計今晚深夜抵達濟州島外海，明天一早在港都釜山西南方90公里處登陸。

韓國氣象廳說：「颱風影響下，週二（6日）一整天全國上下都會有非常大的風勢和豪雨，同時有些地方的防波堤和沿海道路會有巨浪並伴隨風暴和海嘯。」

韓國當局已繼濟州島之後，對南部各城市發布警報，包括光州、釜山、大邱和蔚山；中央災難安全對策本部昨天則是5年來首度將其緊急應變對策調至最高層級。

濟州氣象廳今天發布颱風警報後，濟州國際機場表示，下午2時以後所有往返濟州的航班很可能全部停飛。海路方面，往返濟州的9個航線12艘客輪全部停運。

濟州道上午6時宣布進入最高級別戒備狀態，並發送訊息建議居民減少外出，避免發生安全事故和損失。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110905

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