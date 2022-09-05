吳德榮：中秋連假天氣穩定 午後中南部偶有短暫雨

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氣象專家吳德榮表示，中秋連假各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫雨。圖為高雄天氣晴朗，小朋友跨坐在家長肩膀上，前往鼓山區公園遊憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮今天表示，強颱軒嵐諾遠離，今天各地多雲時晴；明天、7日水氣偏多，北部、東北部有明顯降雨，8日水氣減少；中秋連假各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，強颱「軒嵐諾」在東海，向北轉北北東，撲向南韓東南角一帶，通過南韓後，海溫低、緯度已高，將明顯減弱、逐漸變性。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天「軒嵐諾」已遠離，天氣趨緩，各地多雲時晴，氣溫升，花東縱谷防高溫；但有殘餘水氣，北部地區及中南部山區偶有局部零星飄雨。北部山區已累積多日大量降雨，山區活動，慎防坍方、落石等現象。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天、7日「軒嵐諾」之後的偏北風南下與西南風輻合、形成雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，8日水氣減少，各地大多晴時多雲，午後山區局部短暫陣雨；「中秋假期」（9至11日）水氣更少，各地天氣晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫降雨；8至11日白天氣溫略升，早晚夜涼如水，日夜溫差稍大。（編輯：陳仁華）1110905