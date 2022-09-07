吳德榮：午後山區防較大雨勢 熱帶擾動不影響中秋

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氣象專家吳德榮表示，8日起至11日大致晴時多雲，午後中部或南部山區偶有局部短暫雨。圖為5日高雄地區天氣晴朗，民眾到大港橋一帶活動散心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象專家吳德榮表示，今天山區午後留意較大雨勢；明天起至11日大致晴時多雲，午後中部或南部山區偶有局部短暫雨；各國預測未來10天台灣東方海面有熱帶擾動，但不影響中秋，路徑待觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風影響，各地有局部短暫降雨；山區午後對流增強，有較大雨勢；北台灣偏涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天水氣減少，各地大多晴時多雲，南部有局部短暫陣雨、午後降雨略擴大至嘉義及南投山區；9日各地晴時多雲，南部地區及午後中部山區偶有局部短暫降雨。

吳德榮說，10日各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨；11日水氣略增，各地大多仍為多雲時晴，北海岸及午後中南部山區偶有局部短暫降雨；明天至11日、白天氣溫略升，夜涼如水，日夜溫差稍大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，12、13日東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴。

吳德榮表示，最新歐洲及美國系集模式模擬皆顯示，台灣東方海面未來10天，雖有熱帶擾動活動跡象，但由於是在大的季風環流內發展，位置不同，導引氣流不同，故各個模擬路徑相當分歧，是否擾台須持續觀察；但共同結論是「熱帶低壓」或「颱風」都來不及影響「中秋節」天氣。（編輯：陳仁華）1110907