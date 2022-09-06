颱風梅花最快9日有機會生成 中南部7日防大雨

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天表示，明天南部、中部及花東山區仍要留意局部大雨；8日起水氣減少，10日前大致上都有賞月機會；國際模式預估9、10日第12號颱風梅花有機會生成，但不影響中秋賞月。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天有微弱東北風影響，天氣仍然不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，但水氣稍減，降雨北台灣稍微少，留意南部地區、中部及花東山區可能會有局部大雨。

陳伊秀提醒，今晚至明天在基隆北海岸、東半部有長浪；另外台中以北、東半部沿海有較強陣風。

陳伊秀說，8日至10日天氣穩定，各地多雲到晴，午後中南部有局部雷陣雨，基隆北海岸、東半部則是零星降雨；各地高溫回升，但中部以北、東北部低溫約攝氏23至25度，與白天高溫相比稍有涼意。

陳伊秀提到，11至13日環境偏東北風，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

就中秋連假期間觀察，陳伊秀表示，9、10日天氣算是不錯，東半部雖然有零星雨，但晚間仍有看見月亮的機會，西半部相對機會更高；預估10日深夜跨11日凌晨，東北風稍微增強，雲層增多，才可能影響賞月。

陳伊秀指出，目前太平洋海面上有熱帶擾動，未來有機會發展成颱風，但國際模式模擬仍有分歧，最新美軍模式預估最快9日、歐洲模式則預估10日才有機會成颱，若成颱則是今年第12號颱風梅花；若依此時間估算，對台灣的影響可能要11、12日才會比較明朗，基本上不會影響中秋節（10日）賞月。

陳伊秀進一步說明，就算成颱，在路徑上也還有很多不確定性，有預估直接北上朝日本前進，也有預估在琉球一帶轉向韓國、或是在宮古島附近轉向黃海，主因現在太平洋呈現一個大低壓帶，內部有許多雲系在互相牽制，增加預測困難度。（編輯：陳政偉）1110906