9/8本土3萬4846例 增29死、中重症182人

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）本土BA.5疫情已經開始，今天新增3萬多例確診，並新增1名兒童病逝，個案為腦炎重症的2歲女童，發病5天死亡，另增1例MIS-C個案為2歲女童，所幸病況改善，已轉入一般病房。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布新增3萬4846例本土個案，確診個案新增中重症182例（中症156例、重症26例），其中29人死亡；另外，境外移入增278例。



新增29例本土病例死亡個案，年齡介於2歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增1例兒童腦炎死亡病例，個案為一名2歲女童，無慢性病、沒打疫苗，8月30日發燒，使用家用快篩陽性，當天至醫院採檢PCR陽性確診，8月31日因發燒持續，咳嗽、流鼻水、嘔吐再度到急診，並收治住院，隔天9月1日突然出現意識改變、心搏過速等症狀，以及高燒到39.8度。



羅一鈞表示，個案第1次頭部電腦斷層正常，但懷疑是腦膜炎轉加護病房，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，給予瑞德西韋、降腦壓、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，病況持續惡化，再度追蹤頭部電腦斷層顯示急性腦病變、腦壓升高，經積極救治仍不幸在9月3日因多重器官衰竭死亡，死因為急性腦炎合併多重器官衰竭、COVID-19感染。



新增1例兒童重症，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。羅一鈞表示，個案為一名2歲女童，無慢性病、未接種疫苗，曾在7月6日確診，8月29日起開始出現發燒、腹瀉等症狀，9月2日經診所轉介至醫院急診，抽血檢查發炎指數、凝血功能異常，診斷為急性腸胃炎同時懷疑MIS-C，收治住院，仍在一般病房住院中，病況穩定。



國內12歲以下兒童重症累計203例，30例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、127例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有30人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。



根據指揮中心統計，今年1月至9月7日，本土輕症、無症狀個案累計547萬5840例、占99.55%，中症累計1萬3975例、占0.25%，重症累計1萬848例、占0.20%，其中死亡累計9316人。（編輯：管中維）1110908

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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