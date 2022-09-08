清冠二號臨床療效出爐 可降74%死亡率對BA.4、BA.5效果顯著

清冠一號小百科

由衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發，配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材。

三軍總、長庚等醫院臨床證實有療效，患者在中藥方介入後症狀減輕，平均中位數9天即能獲三採陰性檢驗結果，且無任何副作用或中西藥交互作用。

研究證實清冠一號具作用機轉，包括：

1.阻止病毒入侵細胞

2.阻斷病毒在細胞內的複製

3.減少肺部的破壞及降低肺纖維化的發展

註：確診者切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大，務必經正規採檢確診，配合分流隔離治療，中醫師會協助會診及評估。

資料來源：衛福部國家中醫藥研究所