清冠二號臨床療效出爐 可降74%死亡率對BA.4、BA.5效果顯著
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛福部國家中醫藥研究所今天公布台灣清冠一號、二號臨床療效，與僅接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號顯著降低74%死亡率。
清冠一號小百科
由衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發，配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材。
三軍總、長庚等醫院臨床證實有療效，患者在中藥方介入後症狀減輕，平均中位數9天即能獲三採陰性檢驗結果，且無任何副作用或中西藥交互作用。
研究證實清冠一號具作用機轉，包括：
1.阻止病毒入侵細胞
2.阻斷病毒在細胞內的複製
3.減少肺部的破壞及降低肺纖維化的發展
註：確診者切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大，務必經正規採檢確診，配合分流隔離治療，中醫師會協助會診及評估。
資料來源：衛福部國家中醫藥研究所
中醫藥研究所副所長邱文慧簡報指出，研究結果顯示，於30天觀察期內，151名搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，另151名僅接受西醫常規照護組則有14例（9.27%）轉重症，包含插管、轉入ICU，「也就是0跟9.27%的顯著差異」。
至於重症患者，邱文慧表示，123名西醫常規照護組有27人（21.95%）死亡，而123名接受清冠二號治療組僅7人死亡（5.69%），顯示清冠二號治療可顯著降低74.07%死亡率。
中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強解釋，清冠一號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可以防止輕中症病患轉為重症；清冠二號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。
中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚呼籲，清冠一號不應該只是EUA緊急授權，應盡早通過正式藥證，盼政府應規劃清冠一號與二號為正式處方藥證，並讓公費清冠一號延續到疫情指揮中心結束為止，才是對國人健康最好的防護。（編輯：管中維）1110908
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。