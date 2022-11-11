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研究：再染疫者重症及喪命風險大於初次確診者

2022/11/11 14:30
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（中央社密蘇里州聖路易10日綜合外電報導）一項今天發表的研究顯示，不論疫苗接種的狀況如何，與初次感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的患者相比，再次染疫者的死亡、住院、重症風險都明顯較高。

路透社報導，美國聖路易（St. Louis）華盛頓大學醫學院的奧埃利（Ziyad Al-Aly）說：「再次感染COVID-19的人，出現急性症狀和長新冠（long COVID）的風險都會增加。這在未接種疫苗、曾接種疫苗、已注射疫苗追加劑的人身上，都一樣明顯。」

研究團隊從美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs）於2020年3月1日到2022年4月6日之間蒐集的資料中發現此一現象。

這些資料涵蓋44萬3588名感染一次SARS-CoV-2病毒的患者、4萬947名染疫兩次或以上者，以及未曾確診的530萬人；多數研究對象為男性。

相較於僅染疫一次的患者，再次確診者的死亡風險為兩倍多，住院風險更超過3倍。

根據一份發表在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的報告，這些人在肺部、心臟、血液、腎臟出現問題，或罹患糖尿病、心理疾病，以及骨骼、肌肉和神經系統疾病的風險也較高。

主導研究的奧埃利說：「若有人打過疫苗，且曾確診，這意味著他們可藉此獲得雙重免疫力，但他們若再次染疫，仍易有不良反應。」

和僅確診一次的患者相比，研究中反覆染疫者，出現肺部問題的可能性為3倍多，罹患心臟疾病的可能性為3倍，出現神經系統疾病的可能性也多了60%。

研究人員發現，再次染疫後的1個月間，這些風險較高的情況最明顯，但6個月後也一樣顯著。

未參與研究的學者認為，從美國退伍軍人事務部獲得的樣本，無法代表普羅大眾。

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紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）微生物學及免疫學教授摩爾（John Moore）說，在美國退伍軍人事務部醫療設施就醫的病患，一般年紀較大、病得較重，且通常是男性，普遍來說，這樣的群體會比一般人出現更多健康上的併發症。

研究人員表示，即便將Delta、Omicron、BA.5等變異株的差異考量進去，反覆感染所累積的風險和負擔還是會隨著染疫次數而增加。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111111

奧埃利
美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升
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