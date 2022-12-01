更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 生活

因應台商春節返台 薛瑞元：維持醫療量能

2022/12/1 09:58（12/1 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自1日起放寬口罩規定。衞福部長薛瑞元（左2）1日上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會列席備詢，在戶外空間仍配戴口罩。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日
國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自1日起放寬口罩規定。衞福部長薛瑞元（左2）1日上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會列席備詢，在戶外空間仍配戴口罩。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北1日電）元旦及農曆春節將至，台商回台是否可能影響疫情，衛福部長薛瑞元今天表示，會密切關注，且維持醫療量能，應付小波的中重症，並調整專責病房和集中檢疫所。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查身心障礙者權益保障法部分條文修正草案，薛瑞元會前受訪表示，今天起戶外可以脫口罩，意味著不戴也不會受罰，民眾可自行決定是否戴口罩；若仍不放心，也可繼續戴，因為目前仍有流感、上呼吸道傳染性疾病，戴口罩多一層保護。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問，元旦和農曆春節將至，台商回台是否可能影響疫情。薛瑞元表示，衛福部會密切關注，但既定政策不變，入境人數已無管制，台商訂得到班機都可入境；衛福部擔心中國疫情是否升溫，可能對台灣有一波衝擊，不過，衛福部會維持醫療量能，應付小波的中重症，並調整專責病房和集中檢疫所。

民間團體批評身權法修正草案僅著重在機構，未有個人的社區生活支持，薛瑞元表示，外界有點誤解，這次身權法修法兩大主軸，一是配合聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）結論性建議，另一主軸是加強機構管理；由於國際委員審查剛結束，但啟動修法是民國108年，所以法條某些部分沒有跟上，這在修法過程可透過立委協商彌補。（編輯：謝佳珍）1111201

#薛瑞元
#衛福部
#台商
薛瑞元
疫情連4年下降 北藝中心點燈響應世界愛滋病日 本土疫情趨緩 薛瑞元：防疫重心轉監測中國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族