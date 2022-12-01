因應台商春節返台 薛瑞元：維持醫療量能

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國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自1日起放寬口罩規定。衞福部長薛瑞元（左2）1日上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會列席備詢，在戶外空間仍配戴口罩。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日

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（中央社記者郭建伸台北1日電）元旦及農曆春節將至，台商回台是否可能影響疫情，衛福部長薛瑞元今天表示，會密切關注，且維持醫療量能，應付小波的中重症，並調整專責病房和集中檢疫所。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查身心障礙者權益保障法部分條文修正草案，薛瑞元會前受訪表示，今天起戶外可以脫口罩，意味著不戴也不會受罰，民眾可自行決定是否戴口罩；若仍不放心，也可繼續戴，因為目前仍有流感、上呼吸道傳染性疾病，戴口罩多一層保護。

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媒體詢問，元旦和農曆春節將至，台商回台是否可能影響疫情。薛瑞元表示，衛福部會密切關注，但既定政策不變，入境人數已無管制，台商訂得到班機都可入境；衛福部擔心中國疫情是否升溫，可能對台灣有一波衝擊，不過，衛福部會維持醫療量能，應付小波的中重症，並調整專責病房和集中檢疫所。

民間團體批評身權法修正草案僅著重在機構，未有個人的社區生活支持，薛瑞元表示，外界有點誤解，這次身權法修法兩大主軸，一是配合聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）結論性建議，另一主軸是加強機構管理；由於國際委員審查剛結束，但啟動修法是民國108年，所以法條某些部分沒有跟上，這在修法過程可透過立委協商彌補。（編輯：謝佳珍）1111201