長照機構陽性率上升 定期篩檢延長至2月底

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指揮中心表示，考量長照機構住民及工作人員陽性率上升，住宿式及社區式照顧機構定期篩檢措施延長至2月28日。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）農曆春節連假結束，歷經人潮南來北往，指揮中心預估本土疫情可能出現波動，考量長照機構住民及工作人員陽性率上升，住宿式及社區式照顧機構定期篩檢措施延長至2月28日。

針對住宿式長照機構1月23日至29日的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，採檢陽性率相較前一週，機構住民從0.8%升至0.9%、機構工作人員從0.5%增加至0.8%，機構投藥率則為92%。

羅一鈞表示，各類型住宿式及社區式照顧機構定期公費快篩措施延長至2月28日，篩檢頻率維持為服務對象每週定期快篩2次，但身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩，有症狀時應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療。

工作人員每週定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，而機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等，應提供工作人員公費家用快篩試劑；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

公費定期篩檢措施再延長，羅一鈞說明，主要考量國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，且農曆春節連續假期剛結束，目前國內疫情處於另一波上升階段，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險。

公費家用快篩試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心（限工作人員）等社區式照顧機構。（編輯：張雅淨）1120130

（指揮中心提供）