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本土病例較上週翻倍、境外移入減少

2023/1/30 14:51（1/30 15:16 更新）
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圖為高雄市哈瑪星鐵道文化園區的遊客戴著口罩遊憩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）春節連假結束，今天開工日新增COVID-19本土病例2萬2138例，較上週一、初二增幅翻倍，研判因假期間多數醫療院所休診通報數減，未來趨勢待觀察；境外移入有減少走向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩公布最新統計數據，新增2萬2138例本土個案，比上週一（23日）增加1萬1637例，增幅翻了1倍；另外，境外移入增153例。

新增中重症77例，包含中症59例、重症18例，其中30例本土病例死亡個案．沒有新增特殊死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增1名重症兒童，為5歲女童，曾打過1劑疫苗，去年9月26日確診。

個案今年1月11日起陸續出現發燒、皮疹、肌肉不自主抽動等症狀，1月15日赴急診，被疑似是孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），安排住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，1月19日出院，確診至診斷MIS-C相隔107天，是國內相隔第2長時程的個案，過去曾出現最長間距是160天。

截至今天，國內兒童重症共305例，其中201例MIS-C，腦炎38例、肺炎33例、哮吼11例、到院前死亡10例、敗血症5例、心肌炎2例、共病5例；其中43例死亡。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月29日，本土輕症、無症狀個案累計937萬7144例、占99.54%，中症累計2萬5086例、占0.27%，重症累計1萬8066例、占0.19%，其中死亡累計1萬5417人。（編輯：管中維）1120130

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#MIS-C
#COVID-19
#羅一鈞
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