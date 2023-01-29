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中國即起恢復審發日本民眾赴華普通簽證

2023/1/29 15:42（1/29 16:05 更新）
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中國駐日本大使館29日宣布，即日起恢復審發日本公民赴華普通簽證。圖為8日北京機場入境大廳。（中新社）
中國駐日本大使館29日宣布，即日起恢復審發日本公民赴華普通簽證。圖為8日北京機場入境大廳。（中新社）
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（中央社台北29日電）中國駐日本大使館今天公布，駐日使領館即日起恢復審發日本公民赴華普通簽證。此前，為反制日本政府實施「中國限定」邊境管控強化方案，中方自10日起暫停日人赴華普通簽證。

中國駐日本大使館官網下午公布了上述消息。

中國官方上月開始鬆綁COVID-19防疫措施，放棄清零政策，並自本月8日起重開邊境。

面對北京當局放寬防疫後染疫人數爆增的情況，日本、韓國、美國及歐洲多國相繼對中國入境旅客增列檢疫要求及航班設限，其中日本上月30日實施「中國限定」邊境管控方案，本月8日起進一步強化管制，從中國本土搭機入境的旅客須出示上機前72小時內檢測陰性證明。

不過，日本駐中國大使館官網20日公布，受COVID-19疫情影響，館方有一段時間「臨時不得不縮小了簽證業務」，隨後根據疫情變化，簽證業務「早已恢復正常」。（編輯：周慧盈）1120129

#中國
#日本
#中國駐日本大使館官網
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