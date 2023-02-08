2/8本土增2萬3893例 連5天低於前一週

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國內8日新增2萬3893例COVID-19本土病例。圖為3日民眾在高雄市鳳山區一處公園拉單槓運動，不忘戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）COVID-19單日本土病例數連5天較前一週同期下降，今天新增死亡病例有2名肝硬化男性，未完整接種3劑疫苗，指揮中心提醒，中壯年慢性病患仍有染疫死亡風險，呼籲儘速接種疫苗，獲保護力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬3893例本土個案，今天新增個案比上週三（1日）減少7608例，下降約24.2%；另外，境外移入增347例。

今天確診個案新增中重症177例（中症124例、重症53例），其中54人死亡，今天新增3例特殊死亡個案，年齡皆為40多歲、都有慢性病史，分別為2男1女，其中女性個案有癌症病史近期接受化療，曾接種3劑COVID-19疫苗。

這名女性個案1月28日因家人確診自行快篩陽性，1月30日起陸續有呼吸喘、咳嗽、胸悶症狀，於2月2日至急診，懷疑心肌炎住院治療，2月3日不幸因併發心因性休克，病況惡化過世，死因是COVID-19重症併心因性休克。

另一名有肝硬化等病史的男性，曾接種2劑疫苗，因解黑便3至4天、有呼吸道症狀及全身無力，於2月3日至急診，快篩及PCR陽性確診，檢查有雙側肺炎及上消化道出血，住院接受瑞德西韋等藥物治療，當天不幸併發呼吸衰竭，病況惡化過世，死因為COVID-19併呼吸衰竭。

還有一名有肝硬化病史患者，未接種疫苗，1月23日起陸續有解黑便、意識改變等症狀，於1月24日至急診，快篩陽性確診，檢查有上消化道出血及嚴重貧血，住院治療並使用瑞德西韋，2月2日不幸病況惡化過世，死因為肝硬化併肝衰竭、COVID-19。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時提醒，有肝硬化的中壯年族群，感染COVID-19仍然有重症、死亡風險，千萬不要認為年紀不大，確診不會有危險，建議所有染疫重症、死亡高風險族群至少完成3劑疫苗施打，最好可以接種次世代疫苗。（編輯：張雅淨）1120208

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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