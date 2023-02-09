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新加坡擴大鬆綁口罩令 取消未完整接種者檢疫措施

2023/2/9 14:39（2/9 20:56 更新）
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新加坡跨部會抗疫工作小組9日召開記者會宣布擴大放寬防疫措施，出席官員包括星國副總理兼財政部長黃循財（左2）、衛生部長王乙康（右1）等。（新加坡通訊及新聞部提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年2月9日
新加坡跨部會抗疫工作小組9日召開記者會宣布擴大放寬防疫措施，出席官員包括星國副總理兼財政部長黃循財（左2）、衛生部長王乙康（右1）等。（新加坡通訊及新聞部提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年2月9日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）新加坡今天宣布擴大放寬防疫措施，邁入新常態，包括13日起進一步鬆綁室內口罩令，搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具不再強制戴口罩；未完整接種者入境時也不再需要出示陰性檢測證明。

新加坡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近來保持穩定，跨部會抗疫工作小組今天召開實體記者會宣布下週起將放寬多項既有防疫措施。

工作小組聯合領導人、星國副總理兼財政部長黃循財表示，新加坡對抗COVID-19已有3年，情況終於開始穩定，大部分民眾對COVID-19免疫，醫療系統可應付目前疫情，重症患者人數也維持低位。因此，政府決定13日起將「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色，放寬所有防疫措施。

他說，這表示新加坡將把COVID-19當作地方流行病處理，「正式邁入新常態」。

黃循財指出，13日起實施的措施包括民眾搭乘大眾運輸工具不再強制戴口罩，其他防疫措施將有所調整或取消。2020年因COVID-19疫情而成立的跨部會抗疫工作小組也將取消，改由衛生部負責管控疫情。

衛生部表示，雖然室內醫療機構、安養院等場所不再強制戴口罩，但在與病人有接觸的環境仍須戴口罩，包括病房、診所、療養院等。這是為病患及醫護人員免於感染傳染病提供更好的保護。

在邊境管制措施方面，有鑑於全球疫情趨於穩定，衛生部表示，自13日起，所有未完整接種COVID-19疫苗的入境者不再需要出示陰性檢測證明；未完整接種的短期旅客也不再強制購買COVID-19旅遊保險。

新加坡自去年4月起實施戶外不強制戴口罩措施，並允許完整接種旅客入境後不須檢測、不需強制隔離。同年8月底進一步放寬規定，允許未完整接種旅客入境後不須隔離，但行前2天內仍須取得陰性檢測證明。

衛生部強調，若出現新的嚴重變種病毒或醫療體系因境外移入病例而不堪負荷，必要時會調整措施。

此外，新加坡衛生部長王乙康表示，疫苗接種率高，再加上很多人染疫後安全康復，新加坡達到很強的「混合免疫力」，這是能進入新常態的關鍵。推估新加坡近9成人口都已感染COVID-19。

據衛生部統計，截至8日，新加坡累計222萬534人確診，其中1722人病故。星國人口約560萬。（編輯：高照芬）1120209

新加坡13日起進一步放寬多項防疫措施，包括室內口罩令，民眾搭乘大眾運輸工具將不再強制戴口罩。圖為民眾搭乘地鐵。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月9日
新加坡13日起進一步放寬多項防疫措施，包括室內口罩令，民眾搭乘大眾運輸工具將不再強制戴口罩。圖為民眾搭乘地鐵。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月9日
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