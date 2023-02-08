專家：病毒還在 預估中國下波疫情半年後爆發

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（中央社台北8日電）中國各省市雖相繼通報疫情趨緩，不過防疫專家表示，病毒其實沒消失，預估下波疫情將在半年後爆發，絕對不能因當前的舒緩以為疫情結束了。

中國青年報今天報導，近來染疫病患明顯減少，據北京、湖北、四川等省市疾控中心發布的通報，目前多地處於病例零星散發狀態，尚未檢測到新的變異株。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗說，病例零星散發是因為過去一兩個月內，中國大部分地區超過80%的人已感染COVID-19而形成免疫屏障。

他表示，短時間內不會再出現類似之前的大規模感染，又因少數人尚未染疫，以致這種零星散發有可能造成下一波疫情的爆發。

李侗表示，病毒傳播需易感人群為載體，一旦群體抗體程度減弱，下波疫情極可能來襲，若病毒沒有新的變異，之前感染所產生的抗體能夠保護半年以上，估計下一波感染時間可能是半年以後。

德國華裔病毒學家、杜伊斯堡－艾森大學（University of Duisburg-Essen）醫學院病毒研究所教授陸蒙吉指出，從中國疾控中心最近公布的防疫數據可知，病毒目前沒有消失，也不能把當前疫情趨緩以為劃下句點。

李侗說，目前來看COVID-19病毒不太可能像2003年SARS那樣銷聲匿跡，畢竟社會面仍有染疫者，依舊不能輕忽感染風險，這個病毒可能朝向流感化，不會完全消失。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1120208