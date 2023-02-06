北京市：生活秩序逐步正常 13日恢復車號限行

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（中央社台北6日電）北京市官方表示，上月8日中國政府將COVID-19降級為「乙類乙管」傳染病以來，北京就醫需求趨於平穩，社會生產生活秩序逐步恢復正常，考慮民眾出行需求及空汙防治，13日起恢復車號限行。

中國官方上月初開始鬆綁COVID-19疫情防控措施後，為了加快推動城市疫後復甦並恢復正常生活生產秩序，北京市暫緩實施行之有年的車輛尾號限行措施，路上車流也因此逐漸恢復。

陸媒環球網今天報導，北京市官方指出，如今就醫需求趨於平穩，社會生產生活秩序逐步恢復正常，而13日為中小學開學日，通勤、通學出行需求疊加，預計交通壓力增大。

據表示，為更好保障市民群眾出行需求，統籌考慮全市交通運行情況及大氣污染防治工作，北京市政府同意，自13日起恢復實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施 （尾號限行措施）。限行時間為上午7時至晚間8時，範圍為五環路以內道路（不含五環路）。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120206