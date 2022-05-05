本土單日確診一週內1萬升至3萬 20多歲男未打疫苗染疫逝

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圖為台中榮總在急診中心門口設置「快篩陽得來速」篩檢站，分區分流降低感染風險。中央社記者郝雪卿攝 111年5月4日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）國內COVID-19本土疫情持續，短短一週內單日個案數從1萬例竄升至3萬，今天新增3萬35例本土病例，同時出現染疫病逝20多歲男性，有慢性病史，沒有接種過任何一劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增3萬35例本土個案，創疫情以來新高，確診個案中新增67中症、6重症，及1名從中症惡化為重症，5例死亡個案。另新增71例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案年齡介於20多歲至80多歲，其中3人從未接種疫苗，20多歲個案為一名男性，從未接種疫苗，有神經系統疾病、氣切病史，長期臥床使用呼吸器，確診後原本為中症，後來併發呼吸衰竭轉為重症以呼吸器治療。

（指揮中心提供）

另有一名死亡個案為50多歲女性，從未接種疫苗，有癌症轉移、神經系統病史，曾使用氧氣面罩及瑞德西韋治療，但沒有使用呼吸器，死因為COVID-19合併呼吸衰竭及癌症；還有一例80多歲女性個案，檢驗出有肺炎鏈球菌感染，屬於多重感染導致染疫重症死亡。

台灣本土疫情不斷升溫，每日增加個案數不斷攀升，4月28日病例數首度破萬，當天新增1萬1353例，短短經過一週，今天新增個案數已首次超過3萬例，為3萬35例。

陳時中說，雖然本土破3萬例，但成長率僅5.7%，每日確診本土個案增加，中重症個案人數隨之上升，輕症及無症狀、中重症比例未出現大幅度變化。今天67例中症個案年齡介於10多歲至90歲以上，有19例從未接種疫苗。

根據指揮中心統計，截至5月4日，本土確診個案有17萬5763人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計395例、占0.22%，重症累計55例、占0.03%，中重症累計88例解除隔離。（編輯：卞金峰）1110505