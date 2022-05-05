陳時中證實高登生醫棄快篩標案 嘆政治干預商業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨質疑衛福部向高登生醫買快篩涉圖利特定廠商。衛福部長陳時中（左）5日上午在立法院受訪證實高登已棄標，大嘆一口氣說「政治干預商業」這樣不好，好不容易爭取1700萬劑，如今又要再想辦法。中央社記者張茗喧攝 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北5日電）國民黨質疑衛福部向高登生醫買快篩涉圖利特定廠商。衛福部長陳時中今天證實高登已棄標，大嘆一口氣說「政治干預商業」這樣不好，好不容易爭取1700萬劑，如今又要再想辦法。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，快篩試劑一劑難求。中央流行疫情指揮中心日前開放符合醫材商資格，且可供國內有緊急使用授權（EUA）的快篩試劑、效期6個月以上、5月底前可到貨等條件的廠商洽談採購。

國民黨質疑，供應商之一的「高登環球生醫有限公司」不僅沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，質疑政府圖利特定廠商。對此，中央流行疫情指揮中心昨晚發表聲明，嚴正駁斥；高登昨晚也發布聲明決定不參與投標，以消弭暴利思考。

衛福部長、指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時嘆了一口氣，他直言這是「政治干預商業」，這樣不好，好不容易在5月底前爭取到1700萬劑快篩試劑給民眾使用，現在又要再找了，明明是正常的商業活動，卻要用這種影射性的話語質疑，大概很多商人都受不了。

陳時中說，因應緊急疫情需要，指揮中心日前與羅氏、亞培、國產業者等3方面洽談，發現5月15日前快篩試劑供貨可能有排擠的問題，恐怕來不及供貨，因此才會開出條件，邀請國內10多家符合條件的廠商來談。

陳時中指出，由於是緊急採購，指揮中心最關注業者能否取得通過台灣EUA的快篩試劑、是否有貨可賣、5月前底前可否到貨，經過檢驗合格後就可以上市使用，無關這家公司規模，如果沒有如期到貨也會處分。

外界好奇，高登既已簽訂採購合約，如今才宣布棄標，是否有違約問題。對此，陳時中說，正式採購合約還沒簽，昨天下午各家廠商陸續領標，但高登並未派員來取。

另有台北市議員爆料，政府進口羅氏快篩試劑的代理商牛耳國際生技公司負責人為蔡朝正，是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，質疑是為圖利特定代理商。

陳時中說，蔡朝正在羅氏工作20多年，羅氏才會讓其擔任台灣代理商，但這次採購因數量龐大，衛福部直接與羅氏原廠洽談簽約，並未經代理商。

總統蔡英文近日提醒應讓民眾有多元購買管道，陳時中說，蔡總統主要是表達對快篩試劑的關心，希望有一定量、方便民眾購買，衛福部也一直都在思考其他更方便方法，因此才打算向國外廣泛進口、多元供給，但如果因政治因素讓廠商心灰意冷、大家都不敢進，對防疫也不是好事。（編輯：戴光育）1110505