高登環球生醫聲明決定不投標 盼國民黨組團採購

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高登環球生醫公司遭國民黨立法院黨團質疑衛福部圖利資本額僅200萬元小公司，高登4日晚間發布聲明決定不參與投標，希望國民黨能組團採購。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者王鴻國新北4日電）高登環球生醫公司遭國民黨立法院黨團質疑衛福部圖利資本額僅200萬元小公司，高登晚間發布聲明指出，為消弭暴利思考，決定不參與投標，希望國民黨能組團採購。

高登環球生醫有限公司今晚發表聲明指出，公司前身並非小吃店，而是一家為企業辦理團伙公司，接觸不少台灣醫學科技優秀人才，因此，董事長劉緯澤不時思考企業轉型之道，並積極研發各項生物醫學器材，其中有些商品更獲得專利。

聲明指出，國民黨立法院黨團以權貴思考，不體恤底層人民的奮鬥過程不易，即以謀私利角度，批判質疑本公司為小吃店變身生醫公司，實令人懷疑，國民黨前景何在？

聲明指出，媒體報導位新北市三重區的公司他遷一事是記者誤解，公司考量未來發展，決定重新設計、裝潢，以符合實際需求，惟疫情爆發，所以裝潢工程有所延誤，但實際上公司仍繼續在營運中，地址也未有所變更。

聲明指出，國民黨質疑衛福部圖利資本額僅新台幣200萬元小公司，其實大有誤解，因為，中央流行疫情指揮中心一開始辦理緊急採購時就比照徵用每劑新台幣95元價格進行採購，公司經徹夜溝通，次日才獲韓國原廠勉強答應，但很多細節尚未完全敲定，經國民黨立法院黨團質疑後，為消弭暴利思考，公司決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

高登聲明指出，本公司資本有限，要替台灣爭取1700萬劑檢驗試劑專案進口，粗估至少需要14億元以上的成本及費用，加上政府需要提供0.5%損耗率備品加運送至全省22縣市衛生局運輸費、包裝費、人力等，還要承擔5%營業稅，估計獲利空間有限。

聲明指出，幸徵得昶虹國際股份有限公司董事長林俊輝同意攜手合作，為台灣2300萬老百姓的生命安全、身體健康謀求快速、有效的快篩檢驗試劑進口，滿足社會大眾需求，消除人心恐慌現象，這是少數政客思考所不能及的地方。（編輯：劉學源）1110504