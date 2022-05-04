快篩徵用遭質疑圖利特定廠商 指揮中心嚴正駁斥

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（中央社記者張茗喧台北4日電）有台北市議員質疑政府進口羅氏快篩是為圖利特定代理商，指揮中心今晚嚴正駁斥此消息，強調是政府直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑，無關代理商，呼籲勿輕信偏頗訊息。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，快篩試劑一劑難求。國民黨立法院黨團上午召開記者會，質疑衛福部和高登環球生醫有限公司簽約，繞道美國購買韓國賽特瑞恩（Celltrion）公司的1700萬劑快篩試劑，但高登環球資本額僅新台幣200萬元、沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，衛福部卻草率交付快篩採購。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中解釋，因應疫情需求，只要符合醫材商資格，而且可供國內有緊急使用授權（EUA）的快篩試劑、效期6個月以上、5月底前可到貨，都可和政府洽談供貨。

指揮中心傍晚再發新聞稿澄清，強調相關論述純屬臆測，因應疫情，指揮中心緊急徵用快篩試劑充裕供應量能，後因疫情擴散又增購進口快篩試劑，符合「採購法」第22條第1項第3款「不可預見之緊急事故」，並要求快篩試劑供應商必須符合3大條件，包括試劑食藥署已核准專案輸入許可、履約貨品保存效期達6個月以上、今年5月31日前履約等3要件始符合資格，除高登環球生醫公司外，另有其他9家公司也符合供應資格，不解國民黨團為何只攻擊這家公司。

指揮中心進一步指出，經查經濟部商業司資料，高登環球生醫公司前身「茴味食品有限公司」原登記在桃園市，民國109年11月30日遷址新北市更名登記「高登環球生醫有限公司」並新增醫療器材批發業及零售業業務，在公司登記法規上並無疑義，同年12月取得新北市衛生局核發的醫療器材販賣業許可執照。

指揮中心表示，國際間對於COVID-19快篩試劑緊急專案審查是依各國法規及其疫情狀況，有不同審查標準與規定，食藥署為確保民眾使用此類產品的安全及有效性，對於相關案件審查皆審慎把關；對於此類產品專案輸入申請案，也都要求檢附產品技術性報告。

在採購價格方面，指揮中心指出，國外進口的快篩試劑無論是早先的台灣銀行共同供應契約平台或政府目前因應疫情的擴大採購，都是每劑新台幣95元。

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至於有台北市議員質疑政府進口羅氏快篩是為圖利特定代理商，指揮中心重申，羅氏、亞培均為全球最知名檢驗試劑品牌之一，這次主要徵用羅氏快篩做實名制，因班機時效、航運成本、交易金額及金融保證等因素，絕非經銷商所能承擔，所以這次是由政府直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑，與國內代理商牛耳公司完全無關。

指揮中心強調，在野黨屢次以快篩試劑價格、供應商等議題大肆炒作危言聳聽，實無助於防疫，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。（編輯：陳政偉）1110504