快篩供應商前身是小吃店惹議 陳時中：符合條件都能談

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、王鴻國台北4日電）國民黨爆料，衛福部和前身為小吃店的生醫公司買快篩。指揮中心指揮官陳時中今天強調並無不法，因應疫情緊急大量需求，凡符合醫材商資格、可供合格快篩等4條件的廠商都能洽談採購，廠商逾期交貨要受罰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑一劑難求，國民黨立法院黨團上午召開記者會，質疑衛福部和高登環球生醫有限公司簽約，繞道美國購買韓國賽特瑞恩（Celltrion）公司的1700萬劑快篩試劑，但高登環球資本額僅新台幣200萬元、沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，衛福部卻草率交付快篩採購。

根據商工登記公示資料，高登環球前身是茴味食品有限公司，109年11月30日才變更為現名，經營項目琳瑯滿目，登記地址在新北市三重區，相同地址也登記萬澤科技股份有限公司，負責人都是劉緯澤，中央社記者致電高登環球得到「不做回應」答案，萬澤科技無人接聽。

衛福部書面說明，高登環球生醫109年12月取得新北市衛生局核發的醫療器材販賣業許可執照。食藥署資料亦顯示，韓國賽特瑞恩的快篩試劑，去年在台取得緊急使用授權（EUA）。不過，賽特瑞恩在台亦設有公司，經營西藥、醫材批發零售、國際貿易、倉儲等項。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，政府採購有2類，為了採購足夠的快篩試劑，指揮中心邀集亞培、羅氏以及國內4到5家業者緊急評估製造或進口快篩試劑，但發現供應量不敷推估疫情的需求。

陳時中說，為此指揮中心開放國內所有廠商前來談判，業者必須符合4大條件，分別是符合醫材商資格、採購的快篩試劑符合台灣EUA、效期超過6個月、5月能交出現貨者。

指揮中預計採購4000萬到5000萬劑快篩，共有10家廠商來談，陳時中，業者各自說明能夠購買的快篩試劑，並現場「畫押」，採取先到貨、提供技術性資料且檢驗合格、15天後付款的方式採購，確保產品合格才會付錢。

他說，業者逾期交貨有罰款，5月10日後逾期未到，每逾期1天將按貨量千分之1計罰，5月15日前每逾期1天罰千分之3、5月20日罰千分之5、5月30日罰千分之8。

陳時中強調，政府採購一是著重信譽卓越、有來往紀錄的廠商，二是著重疫情緊急，任何東西都無法長期、遠期訂購，因此無論公司大小，只要交得出需要且合格的快篩試劑即可，希望評論此事的人把事情看清楚。

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另有國民黨議員質疑，「福又達」公司進口的唾液快篩不僅獲食藥署核准進口，這家公司也在沒公開招標狀況下負責桃園機場PCR採檢，另一家承包桃機PCR的「保吉生」公司更有行賄案底，負責人還捐政治獻金給民進黨人士，質疑公正性。

陳時中說，疫情期間面對很多緊急狀況，來不及盡興招標手續，強調疫情穩定時一定會以公開方式進行，如有任何不法，請到檢調告發。（編輯：陳清芳）1110504