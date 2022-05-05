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高登遭質疑圖利聲明不投標 新北議員爆負責人涉詐欺

2022/5/5 17:32（5/6 11:54 更新）
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高登環球生醫公司遭國民黨立法院黨團質疑衛福部圖利，4日晚間聲明決定不參與投標。國民黨新北市議員葉元之5日在新北市議會召開記者會表示，接獲爆料，高登劉姓負責人另還涉違反詐欺、藥事法。中央社記者沈佩瑤新北市攝 111年5月5日
高登環球生醫公司遭國民黨立法院黨團質疑衛福部圖利，4日晚間聲明決定不參與投標。國民黨新北市議員葉元之5日在新北市議會召開記者會表示，接獲爆料，高登劉姓負責人另還涉違反詐欺、藥事法。中央社記者沈佩瑤新北市攝 111年5月5日
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（中央社記者沈佩瑤新北5日電）高登環球生醫公司遭國民黨立法院黨團質疑衛福部圖利，昨晚聲明決定不參與投標。國民黨新北市議員葉元之今天指出，接獲爆料，高登劉姓負責人另還涉違反詐欺、藥事法。

中央社記者致電高登環球生醫有限公司，截至傍晚5時30分為止，尚未取得回應。

葉元之下午在新北市議會召開記者會表示，他接獲爆料，劉緯澤公司只有3個人，不但欠租賃公司錢，更涉嫌詐欺。

受害者、葉元之的學長李先生是口罩製造商，他透過電話接受媒體聯訪表示，去年2月因朋友介紹認識劉緯澤，劉緯澤宣稱日本吉卜力電影交響音樂會將在台灣演出，他有朋友獲得音樂會衍生商品中口罩品項的授權，問李先生要不要做。

李先生說，他答應接手後，劉緯澤因原本要用來簽約的公司涉藥事法案件，一度打算改用高登環球生醫公司名義簽約，後又改口要他直接和吉卜力電影交響音樂會主辦單位簽約，同時支付約300萬元授權金，並已完成3、400萬片的口罩製作，這些口罩目前只能堆在倉庫。

李先生表示，去年9月音樂會主辦單位突然發存證信函表示尚未取得日本授權，他起疑致電日本，竟得到沒有跟任何台灣公司談授權的回應，吉卜力很重視這起事件，委託律師跟他一起提告。

此外，針對民進黨指高登環球的藥商執照為新北市政府核發許可，市府衛生局長陳潤秋下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會中表示，藥商執照為基本執照，高登在民國109年申請核准，只要有商業登記或公司登記均可申請。

陳潤秋說，至於進口快篩試劑則必須中央核定，高登在110年取得快篩試劑指揮中心專案核准，並非地方政府權責；緊急採購快篩試劑的廠商資格或適當性由指揮中心說明。

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媒體追問葉元之爆料高登劉姓負責人涉詐欺等。陳潤秋說，經了解外界所講是同負責人的另一家公司，109年由衛生福利部食品藥物管理署與地方衛生局聯合稽查，現由檢調偵辦中。

國民黨立法院黨團4日開記者會質疑衛福部和高登環球生醫有限公司簽約，但高登環球資本額僅新台幣200萬元、沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，衛福部卻草率交付快篩採購。對此，高登昨晚發布聲明決定不參與投標，以消弭暴利思考。（編輯：張銘坤）1110505

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