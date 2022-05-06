高登快篩標案爭議 藍委赴監察院告發陳時中瀆職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、劉冠廷台北6日電）高登環球生醫公司棄快篩標案，風波仍未平息。國民黨立法院黨團今天上午先召開記者會提出多項質疑，會後多位國民黨立委前往監察院，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職。

國民黨團4日質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購。對此，高登環球當晚發布聲明，澄清公司前身並非小吃店；而為消弭暴利思考，公司決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

國民黨團連日來持續關注此事，今天上午再度召開記者會，黨團總召曾銘宗主持，首席副書記長李德維和副書記長鄭正鈐、林思銘，立委林奕華、葉毓蘭出席。李德維說，今天記者會的訴求是「監察院好好查清楚，給人民一個公道」。

林思銘質疑，這是一個巨額投資政府採購的案子，當初高登環球是如何能夠取得採購契約，其中疑點重重，希望檢調單位和監察院一定要詳細調查。

葉毓蘭指出，她過去在警察大學教書，特別熟悉詐騙犯罪和預防之道。大家也不要以為陳時中學經歷這麼好，怎麼可能上當。她說，很抱歉，在學術的研究裡面，社經地位越高，越容易被騙。

鄭正鈐表示，資本額僅200萬元的公司要去承接價值約16億元的快篩試劑採購，外界估算僅是運費可能就要9000萬元，民眾聽聞此事無不疑惑怎麼去做此事。

林奕華提醒，除了查明此案有無弊端，另個重點是快篩試劑不夠，趕快給人民安心。

曾銘宗於監察院門口對媒體表示，疫情嚴重，全民需要快篩試劑，但是衛福部核准1家公司，資本額只有200萬元，竟然要承接超過16億元的快篩試劑生意，無法想像，希望監察院儘速介入調查，確保全民的權益。

國民黨中央上午也召開「快篩大缺貨，指揮中心病急亂投醫，蔡英文震怒沒用」記者會，國民黨副秘書長王育敏指出，全台人口有2300萬人，現在只有300萬人憑健保卡領到快篩試劑，代表還有將近2000萬人沒領到。

王育敏也說，蔡總統在4月曾說已採購到1億劑快篩，請問這1億劑現在在哪。若政府已經買到，怎麼不用最快速度發放到人民手上，還在每天限量；在快篩試劑缺貨的當下，呼籲蔡總統應即刻督促，趕快解決。

與會的國民黨籍台北市議員徐弘庭表示，以現在台灣的疫情狀況，希望政府能開放切結自用，少量的自主進口自救，開放歐盟、美國通過核可的快篩試劑，讓民眾透過親友從歐美寄到台灣使用。（編輯：楊蘭軒）1110506