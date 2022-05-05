綠批政治干預商業 藍促說明高登如何通過資格審查

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北5日電）民進黨今天表示，國民黨亂扯高登環球是小吃店，以政治干預商業，打擊民間企業，請國民黨停止噴口水添亂。國民黨回擊，民進黨不要卸責甩鍋，要說明高登環球如何通過資格審查。

國民黨團昨天質疑「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑快篩試劑採購。高登環球昨晚發布聲明，決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

民進黨發言人李妍慧下午表示，國民黨扯台灣防疫後腿事蹟罄竹難書，前幾天誣控政府採購的快篩試劑較他國昂貴，實際上，以羅氏快篩試劑為例，依據外館所回報的資訊，其他各國零售價格介於新台幣166元至380元之間，像是新加坡一劑166元、德國一劑253元、日本一劑380元、泰國一劑206元，絕非國民黨所稱僅需要40至50元。

李妍慧表示，如今國民黨連快篩試劑也不願放過，利用片段不全的訊息來帶風向與政治操作，抹黑由新北市市府核准的廠商是小吃店，致使廠商不甘受辱，宣布放棄標案，讓民眾急需的快篩試劑頓時減少了1700萬劑。「請問國民黨是不是也要質疑侯友宜市長跟新北市政府呢？」

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對此，國民黨今天下午發出新聞稿指出，國民黨立法院黨團昨天揭露衛福部簽約廠商「高登環球生醫」從「小吃店」搖身一變成「生技公司」，該公司問題重重，引起社會譁然，民進黨竟然還敢護航指控國民黨「政治干預商業」。

國民黨表示，在野黨監督政府是天經地義，為民眾把關荷包與權益更是理所當然；請民進黨回答，高登環球究竟是如何通過資格審查、是否敢出來召開記者會公開說明高登環球、昶虹公司的關係以及簽約過程，以及敢不敢請衛福部公布此次緊急採購相關會議記錄。（編輯：張均懋）1110505